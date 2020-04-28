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У Кабміні обговорили етапи виходу України з карантину та заходи з підтримки бізнесу

У Кабміні обговорили етапи виходу України з карантину та заходи з підтримки бізнесу

Київ • УНН

 • 15043 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Під час засідання Ради з питань економічного розвитку України у Кабміні у вівторок провідні економісти, урядовці та голови комітетів Верховної Ради обговорили етапи виходу з карантину та заходи з підтримки бізнесу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Кабмін.

Україна завершує підготовку медичної системи до проходження піку захворюваності на коронавірус та готова до наступного кроку – стабілізації економічної ситуації. Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання Ради з питань економічного розвитку України у вівторок, 28 квітня.

"Наступний пік захворюваності, якщо він буде, медична система зустріне підготовленою. Ринок насичений засобами індивідуального захисту, лікарні готові, люди дисципліновані в тому, щоб дотримуватись санітарних норм. Тепер Уряд сфокусується на підтримці малого та середнього бізнесу і стабілізації економічної ситуації", – повідомив Прем’єр-міністр.

У засіданні взяли участь міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, секретар Ради Ярослав Жаліло, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова, старший науковий співробітник Атлантичної ради США Андерс Аслунд, радник Президента України Олег Устенко, керуючий партнер Capital Times Ерік Найман, професор Колумбійського університету Віллем Буітер та викладач економіки та фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи Євген Пенцак. На засіданні також були присутні голови парламентських комітетів.

Учасники наради обговорили представлені Урядом п’ять етапів виходу з карантину. Зокрема, акцентували увагу на тому, що одним з основних чинників відновлення економіки повинно стати збільшення проведення ПЛР-тестів – до 10 тисяч на добу.

Крім цього, учасники засідання порушили питання щодо надання фермерам можливості реалізовувати аграрну продукцію.

Денис Шмигаль повідомив, що наступного тижня Кабінет Міністрів планує затвердити постанову про те, як будуть діяти перші етапи виходу з карантину.

"Поки що ми прямуємо до піку, який за розрахунками Національної академії наук очікується з 3 по 8 травня. Проте, в Уряду є план послаблень. І ми затвердимо, як саме будуть впроваджені перші етапи, щоб і бізнес, і громадяни мали змогу підготуватись до цього заздалегідь", – сказав Прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у світі є три сценарії, як жити в умовах пандемії.

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