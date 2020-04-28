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В Кабмине обсудили этапы выхода Украины из карантина и меры по поддержке бизнеса

В Кабмине обсудили этапы выхода Украины из карантина и меры по поддержке бизнеса

Киев  •  УНН

 • 15022 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Во время заседания Совета по вопросам экономического развития Украины в Кабмине во вторник ведущие экономисты, чиновники и главы комитетов Верховной Рады обсудили этапы выхода из карантина и меры по поддержке бизнеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Кабмин.

Украина завершает подготовку медицинской системы к прохождению пика заболеваемости коронавирусом и готова к следующему шагу - стабилизации экономической ситуации. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время заседания Совета по вопросам экономического развития Украины во вторник, 28 апреля.

"Следующий пик заболеваемости, если он будет, медицинская система встретит подготовленной. Рынок насыщен средствами индивидуальной защиты, больницы готовы, люди дисциплинированные в том, чтобы придерживаться санитарных норм. Теперь Правительство сфокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса и стабилизации экономической ситуации", - сообщил премьер-министр.

В заседании приняли участие министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, заместитель директора Национального института стратегических исследований, секретарь Совета Ярослав Жалило, директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова, старший научный сотрудник Атлантического совета США Андерс Аслунд, советник Президента Украины Олег Устенко, управляющий партнер Capital Times Эрик Найман, профессор Колумбийского университета Виллем Буитер и преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы Евгений Пенцак. На заседании также присутствовали главы парламентских комитетов.

Участники совещания обсудили представленные Правительством пять этапов выхода из карантина. В частности, акцентировали внимание на том, что одним из основных факторов восстановления экономики должно стать увеличение проведения ПЦР-тестов - до 10 000 в сутки.

Кроме этого, участники заседания обсудили вопросы о предоставлении фермерам возможности реализовывать аграрную продукцию.

Денис Шмыгаль сообщил, что на следующей неделе Кабинет Министров планирует утвердить постановление о том, как будут действовать первые этапы выхода из карантина.

"Пока мы идем к пику, который по расчетам Национальной академии наук ожидается с 3 по 8 мая. Однако, у правительства есть план послаблений. И мы утвердим, как будут внедрены первые этапы, чтобы и бизнес, и граждане имели возможность подготовиться к этому заранее", - сказал Премьер-министр.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мире есть три сценария, как жить в условиях пандемии.

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