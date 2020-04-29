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Столична влада передбачила 7 млн грн на підтримку бізнесу

Столична влада передбачила 7 млн грн на підтримку бізнесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Столична влада передбачила кошти у бюджеті на фінансово-кредитну підтримку бізнесу на понад 7 млн гривень. Про це під час брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Міська рада відновлює співпрацю з Фондом розвитку підприємства... Бізнесмени столиці зможуть отримувати від фонду фінансування на реалізацію інвест-проектів на рівні 13% річних. Місто передбачило кошти у бюджеті на фінансово-кредитну підтримку бізнесу на понад 7 млн гривень. За рахунок цих коштів міським підприємцям компенсують 50% ставки за кредитним договором... Відсоткова ставка для позичальника буде 6,5%”, — зазначив він.

Окрім того, за словами Кличка, до кінця цього року банки-партнери, яких визначає фонд, зможуть видати близько 200 млн гривень кредитів на підтримку та розвиток столичного бізнесу.

Нагадаємо, під час засідання Ради з питань економічного розвитку України у Кабміні провідні економісти, урядовці та голови комітетів Верховної Ради обговорили етапи виходу з карантину та заходи з підтримки бізнесу

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