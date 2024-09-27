Стоимость содержания заключенного в Украине вдвое больше минимальной зарплаты: инфографика

Одной из социальных гарантий, которая должна обеспечивать возможность для каждого зарабатывать себе на жизнь, является минимальная зарплата. Но в Украине стоимость жизни заключенного вдвое больше минимума, который государство гарантирует свободному человеку. Об этом в комментарии УНН, опираясь на данные предоставленные Минюстом, рассказал адвокат, Заслуженный юрист Украины, к.ю.н. Владимир Богатырь.

«Среднемесячные расходы на содержание осужденных и лиц, взятых под стражу, в расчете на одного человека предоставили на наш запрос в Министерстве юстиции Украины, в состав которого сегодня входит также Государственная уголовно-исполнительная служба», - сообщил юрист.

По словам Владимира Богатыря, за семь лет эти расходы увеличились в 3,3 раза - с 4258 гривен в месяц в 2016 году до 14165 гривен в 2023 году (подробнее см. инфографику).

«Размер минимальной месячной зарплаты, который ежегодно определяется в Государственном бюджете Украины, также рос, но всегда был меньше (примерно в два раза) расходов на содержание заключенных.

Почему так? Ведь потребностей у свободного человека, который к тому же еще и работает, чтобы прожить, объективно больше, чем у тех, кто находится в местах несвободы. Кроме расходов на еду, одежду и жилье (чем обеспечены заключенные) работник должен заботиться о своих детях или родителях, как-то достойно реализовывать право на отдых, откладывать что-то на будущее.

Дело в том, что в расходы на заключенных, кроме удовлетворения их потребностей, также закладываются расходы на содержание и социальную защиту персонала уголовно-исполнительной службы, обеспечение оперативно-служебной деятельности, а также расходы на материально-техническое обеспечение деятельности учреждений и органов ГУИС, оплату потребленных коммунальных услуг и энергоносителей и т.д.», - пояснил такую разницу адвокат.

Владимир Богатырь также обратил внимание на Распределение расходов Государственного бюджета Украины на 2024 год (приложение 3 к Закону о Госбюджете), где можно увидеть, что бюджетной программой 3601020 «Исполнение наказаний учреждениями и органами Государственной уголовно-исполнительной службы Украины» вместе общий и специальный фонды по этой программе составляют сумму в 8,7 млрд грн. Львиная часть (99,5%) - это расходы потребления.

«Коммунальные услуги и энергоносители забирают 912,1 млн грн (10,4%), а на оплату труда уходит 6,1 млрд грн (69,7% от всех расходов). То есть большая часть стоимости содержания заключенного - это содержание персонала уголовно-исполнительной службы. Сколько на самом деле средств на жизнь остается осужденным и лицам, взятым под стражу, - остается только догадываться», - добавил Богатырь.

Также он отметил, что по сравнению с предыдущим годом, расходы на оплату труда по бюджетной программе 3601020 в 2024 году выросли на 1,18 млрд гривен, или на 24%. В то время как минимальная зарплата (по состоянию на 1 января) - лишь на 6% (с 6700 до 7100 грн.).

Полные данные по годам см. в таблице.

«Логика цифр указывает на то, что государство больше занимается работниками учреждений и органов Государственной уголовно-исполнительной службы, чем социальными гарантиями своих рядовых граждан. Почему так вопрос к тем, кто сейчас отвечает за правовую и экономическую политику в стране», - подытожил юрист.