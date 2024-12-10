Стоимость и качество питания для ВСУ в 2025 году: ДОТ обещает контроль за фальсификацией
Киев • УНН
ДОТ анонсировал стоимость суточного питания военных на 2025 год - 154,98 грн. Оператор обещает усиленный контроль качества продуктов и разрыв контрактов в случае фальсификаций.
Государственный оператор тыла обещает улучшить качество продуктов для обеспечения питания военных на 2025 год.
Об этом сообщила Галина Литош, директор программы питания ДОТ, во время пресс-конференции в Украинском кризисном медиа-центре, пишет УНН.
детали
На 2025 ориентировочная стоимость комплекта суточного питания составляет 154 грн 98 коп, это та стоимость, которая закладывается в бюджет. Важно, что по результатам торгов эта стоимость может уменьшаться.
По предварительным результатам, средняя стоимость комплекта на первое полугодие 2025 года должна составлять 132 грн, это на 20% больше, чем в 2024 году.
Впрочем, ДОТ также пообещали, что будут контролировать качество продукции, используемой для пищевых комплектов для военных.
В случае поставки производителями фальсифицированной продукции государственный оператор тыла будет расторгать контракты о сотрудничестве.
Напомним
Кабмин принял постановление об улучшении питания военнослужащих во время лечения и реабилитации. Новые нормы предусматривают специальный рацион и механизм компенсации расходов гражданским медучреждениям.