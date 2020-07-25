Степанов: в Украине более 85% людей, которые умирают от COVID-19, - из групп риска
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Украине более 85% людей, которые умирают от COVID-19, - имеют сопутствующие заболевания, или находятся в группе риска. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Подумайте о своих родителях. Подумайте о своих дедушках и бабушках. Потому что именно они относятся к группе риска. Подумайте о своих близких людях, которые возможно имеют сопутствующие заболевания, такие, как сердечно-сосудистые или сахарный диабет. Все эти люди в группе риска и течение болезни у таких людей очень тяжелое. И у нас более 85% людей, которые умирают от COVID-19, имеют именно сопутствующие заболевания или относятся к группам риска", - сказал Максим Степанов.
Напомним, в Украине за сутки COVID-19 заболело 78 медицинских работников.
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