Степанов: в Украине более 85% людей, которые умирают от COVID-19, - из групп риска

"Подумайте о своих родителях. Подумайте о своих дедушках и бабушках. Потому что именно они относятся к группе риска. Подумайте о своих близких людях, которые возможно имеют сопутствующие заболевания, такие, как сердечно-сосудистые или сахарный диабет. Все эти люди в группе риска и течение болезни у таких людей очень тяжелое. И у нас более 85% людей, которые умирают от COVID-19, имеют именно сопутствующие заболевания или относятся к группам риска", - сказал Максим Степанов.

Напомним, в Украине за сутки COVID-19 заболело 78 медицинских работников.

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