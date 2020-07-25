Степанов: в Україні понад 85% людей, які помирають від COVID-19, - з груп ризику

“Подумайте про своїх батьків. Подумайте про своїх дідусів і бабусь. Тому що саме вони відносяться до групи ризику. Подумайте про своїх близьких людей, які може мають супутні захворювання, такі, як серцево-судинні, або цукровий діабет. Всі ці люди є в групі ризику і перебіг хвороби в таких людей дуже важкий. І в нас понад 85% людей, які помирають від COVID-19, саме мають супутні захворювання або відносяться до груп ризику”, - сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, в Україні за добу на COVID-19 захворіло 78 медичних працівників.

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