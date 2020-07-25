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Степанов: в Україні понад 85% людей, які помирають від COVID-19, - з груп ризику

Степанов: в Україні понад 85% людей, які помирають від COVID-19, - з груп ризику

Київ • УНН

 • 10965 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. В Україні понад 85% людей, які помирають від COVID-19, - мають супутні захворювання, або перебувають в групі ризику. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Подумайте про своїх батьків. Подумайте про своїх дідусів і бабусь. Тому що саме вони відносяться до групи ризику. Подумайте про своїх близьких людей, які може мають супутні захворювання, такі, як серцево-судинні, або цукровий діабет. Всі ці люди є в групі ризику і перебіг хвороби в таких людей дуже важкий. І в нас понад 85% людей, які помирають від COVID-19, саме мають супутні захворювання або відносяться до груп ризику”, - сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, в Україні за добу на COVID-19 захворіло 78 медичних працівників.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Ковід" нікуди не зникне: Фаворов про сезонності COVID-19 та створення вакцини на базі українських розробок

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