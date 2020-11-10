Степанов: ни в одной из областей Украины не заполнено 100% коек для больных на COVID-19

“У нас нет стопроцентной заполняемости коек ни в одной из областей. Действительно, у нас есть напряженная ситуация в Донецкой области, в Сумской области, но это не сто процентов. Если мы говорим о количестве занятых коек из 50 тысяч кроватей, которые на сегодняшний день находятся под лечения больных COVID, то сегодня утром было около 28 тыс. заполненных коек”, — подчеркнул министр.

Он также отметил, что сейчас наблюдается существенный рост больных коронавирусной инфекции не только в Украине, но и в других европейских странах.

Министр также добавил, что в стратегии борьбы с COVID-19 есть две составляющие. Первая — чисто противоэпидемические мероприятия и вторая — лечебный процесс, который осуществляется в больницах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Степанов рассказал, сколько может продержаться “карантин выходного дня”

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 469 018 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 8565 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.