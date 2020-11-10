Степанов: у жодній з областей України не заповнено 100% ліжок для хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У жодній області України немає стовідсоткової заповненості ліжок для хворих на коронавірусну інфекцію. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє УНН.
“У нас немає стовідсоткової заповненості ліжок в жодній з областей. Дійсно, у нас є напружена ситуація в Донецькій області, в Сумській області, але це не сто відсотків. Якщо ми говоримо про кількість зайнятих ліжок з 50 тисяч ліжок, які на сьогоднішній день є під лікування хворих на COVID, то сьогодні на ранок було близько 28 тисяч заповнених ліжок”, — наголосив міністр.
Він також зазначив, що наразі спостерігається суттєве зростання хворих на коронавірусну інфекцію не лише в Україні, а й в інших європейських країнах.
Міністр також додав, що у стратегії боротьби з COVID-19 є дві складові. Перша — суто протиепідеміологічні заходи і друга — лікувальний процес, який здійснюється в лікарнях.
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Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 469 018 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 565 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.