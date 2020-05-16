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Степанов рассказал о перспективах массового тестирования на COVID-19

Киев • УНН

 • 19053 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Массовое тестирование на коронавирус будет вызывать обманчивое ощущение безопасности, поэтому людей без симптомов и тех, кто не входит в группу риска не тестируют на эту болезнь. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Степанов рассказал о перспективах массового тестирования на COVID-19

"Вчера у нас был подтвержден 81 случай больных в Дарницком доме-интернате для девушек. Когда у нас появилась первая информация о заболевших в этом доме-интернате, сразу были протестированы 182 человека, которые находились в интернате, и воспитатели и воспитанники", - сказал Степанов.

По его словам, среди 81 человека было 53 воспитанника.

"О стратегии тестирования, начинать тестировать людей без симптомов, или без того, что они входят в группу риска, мы считаем, что это будет вызывать с эпидемиологической точки зрения, обманчивое ощущение безопасности", - добавил министр.

Напомним, Президенту Владимиру Зеленскому на подпись передано Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19.

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