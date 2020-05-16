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Степанов розповів про перспективи масового тестування на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Масове тестування на коронавірус буде викликати оманливе відчуття безпеки, тому людей без жодних симптомів та тих, хто не входить в групу ризику не тестують на цю хворобу. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Степанов розповів про перспективи масового тестування на COVID-19

"Вчора у нас було підтверджено 81 випадок хворих у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат. Коли у нас з’явилася перша інформація щодо захворівшого в цьому будинку-інтернаті, відразу були протестовані 182 людини, які перебували в інтернаті, і вихователі і вихованці", - сказав Степанов.

За його словами, серед 81 людини було 53 вихованці.

"Щодо стратегії тестування, починати тестувати людей без жодних симптомів, або без того, що вони входять в групу ризику, ми вважаємо, що це буде викликати з епідеміологічної точки зору, оманливе відчуття безпеки", - додав міністр.

Нагадаємо, Президенту Володимиру Зеленському на підпис передано Закон про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

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