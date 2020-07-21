Степанов рассказал, кто должен доплачивать медикам в системе образования

"Органы местного самоуправления устанавливают доплаты, в том числе доплаты учителям, врачам... Есть закон о местном самоуправлении, в котором четко предусмотрена возможность установления таких доплат... Вместе с тем я дам соответствующее поручение что-то сделать с этой нормативной базой, чтобы не было необходимости искать поводы не повышать зарплату медикам в школах", - отметил министр.



Напомним, Кабинет министров проголосовал за проект акта, предусматривающий повышение заработной платы медицинских работников в размере от 25% минимальной заработной платы и до 70% должностного оклада, в зависимости от должности.