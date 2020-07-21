Степанов рассказал, кто должен доплачивать медикам в системе образования
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Выплачивать доплаты медикам, работающим в системе образования, должны местные власти. Об этом во время брифинга во вторник сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Органы местного самоуправления устанавливают доплаты, в том числе доплаты учителям, врачам... Есть закон о местном самоуправлении, в котором четко предусмотрена возможность установления таких доплат... Вместе с тем я дам соответствующее поручение что-то сделать с этой нормативной базой, чтобы не было необходимости искать поводы не повышать зарплату медикам в школах", - отметил министр.
Напомним, Кабинет министров проголосовал за проект акта, предусматривающий повышение заработной платы медицинских работников в размере от 25% минимальной заработной платы и до 70% должностного оклада, в зависимости от должности.