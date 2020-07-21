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Степанов розповів, хто має доплачувати медикам у системі освіти

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Виплачувати доплати медикам, які працюють у системі освіти, має місцева влада. Про це під час брифінгу у вівторок повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Органи місцевого самоврядування встановлюють доплати, в тому числі доплати вчителям, лікарям... Є закон про місцеве самоврядування, в якому чітко передбачена можливість встановлення таких доплат… Водночас, я дам відповідне доручення щось зробити з цією нормативною базою, щоб не було потреби шукати приводи не підвищувати зарплату медикам у школах", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів проголосував за проект акту, який передбачає підвищення заробітної плати медичних працівників у розмірі від 25% мінімальної заробітної плати та до 70% посадового окладу, в залежності від посади. 

Українські Національні Новини

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