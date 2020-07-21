Степанов розповів, хто має доплачувати медикам у системі освіти

"Органи місцевого самоврядування встановлюють доплати, в тому числі доплати вчителям, лікарям... Є закон про місцеве самоврядування, в якому чітко передбачена можливість встановлення таких доплат… Водночас, я дам відповідне доручення щось зробити з цією нормативною базою, щоб не було потреби шукати приводи не підвищувати зарплату медикам у школах", - зазначив міністр.



Нагадаємо, Кабінет міністрів проголосував за проект акту, який передбачає підвищення заробітної плати медичних працівників у розмірі від 25% мінімальної заробітної плати та до 70% посадового окладу, в залежності від посади.