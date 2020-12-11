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Степанов сообщил, в каких областях начали фиксировать повторные случаи заболевания COVID-19

Степанов сообщил, в каких областях начали фиксировать повторные случаи заболевания COVID-19

Киев  •  УНН

 • 46427 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Украине начали фиксировать повторные случаи заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, в частности, в Черновицкой и Кировоградской областях. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"У нас весь учет больных COVID-19 ведется в электронной интегрированной системе эпидемиологического надзора. Это система, которую мы сделали, которую мы развернули в стране. И все больные фиксируются в этой системе. В том числе, разумеется, что люди, которые заболели второй раз - тоже вносятся в эту систему, независимо от того, чем они занимаются. Это медицинский работник, либо не медицинский работник. В этом нет никаких каких-то преференций. Мы начали фиксировать таких больных, которые второй раз болеют COVID-19. И в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях. Это люди, в том числе, впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад и сейчас они заболели во второй раз", - сообщил Степанов.

Он отметил, что по этой причине важно соблюдать правила Минздрава, независимо от того, болел человек COVID-19 или нет.

"Титр антител, который есть после болезни у любого человека - он снижается. Как только он снижается ниже соответствующих норм - то человек снова такой, которые может заболеть", - добавил министр.

Напомним, в Украине уже 872 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 13 514.

Также напомним, повторные случаи заболевания COVID-19 в Украине были зафиксированы еще в октябре.

Кроме того, в мире была зафиксирована первая смерть от повторного заражения COVID-19.

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