Голубовська: в Україні вже зустрічаються випадки повторного захворювання на COVID-19

"Носіть засоби індивідуального захисту у людних місцях, уникайте різних масових заходів, не з'являйтеся у людних місцях з респіраторними симптомами. Пам'ятайте про те, що ви можете стати тим джерелом інфекції смертельного захворювання для людини із групи ризику. Такі прості заходи повинні у тому числі дотримуватися люди, які вже перенесли це захворювання, тому що ми вже зустрічаємо, їх ще мало цих випадків, але вони зустрічаються - і повторного захворювання (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.)", - зазначила лікар.

Раніше, Ольга Голубовська заявляла, що Україна входить у найважчий період пандемії COVID-19, і у цей період необхідно відкласти всі розважальні заходи.

Нагадаємо, з початку пандемії в Україні зафіксовано 322 879 хворих COVID-19, за останню добу виявили 7053 інфікованих, що є новим антирекордом.