Степанов повідомив, в яких областях почали фіксувати повторні випадки захворювання на COVID-19

"У нас весь облік хворих на COVID-19 ведеться в електронній інтегрованій системі епідеміологічного нагляду. Це система, яку ми зробили, яку ми розгорнули у країні. І всі хворі фіксуються у цій системі. У тому числі, зрозуміло, що люди, які захворіли другий раз - теж вносяться до цієї системи, незалежно від того, чим вони займаються. Це медичний працівник, або не медичний працівник. У цьому немає жодних якихось там преференцій. Ми почали фіксувати таких хворих, які другий раз хворіють на COVID-19. І у Чернівецькій області, і у Кіровоградській області, і в інших областях. Це люди, у тому числі, які вперше перехворіли від 3 до 5 місяців тому і зараз вони захворіли вдруге", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що з цієї причини важливо дотримуватись правил МОЗ, незалежно від того, хворіла людина на COVID-19, чи ні.

"Титр антитіл, який є після хвороби у будь-якої людини - він знижується. Як тільки він знижується нижче відповідних норм - то людина знов є такою, що може захворіти", - додав міністр.

Нагадаємо, в Україні вже 872 тис. випадків COVID-19, за добу - 13 514.

Також нагадаємо, повторні випадки захворювання на COVID-19 в Україні були зафіксовані ще у жовтні.

Окрім того, у світі була зафіксована перша смерть від повторного зараження COVID-19.