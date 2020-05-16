Степанов сообщил, сколько областей уже полностью выплатили надбавки медикам за март
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Четырнадцать регионов уже полностью выплатили надбавки за март медикам, которые борются с коронавирусом, а остальные регионы - "застряли в бюрократической волоките". Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания в Офисе Президента, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Четырнадцать регионов уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что при этом в Николаевской области не фиксировали ни одного больного на COVID-19 в марте, а Черновицкая область, где распространение болезни было самым большим, потребует дофинансирования.
"Другие регионы завершат выплату надбавок в начале следующей недели", - говорится в сообщении.
Как отметил Президент Зеленский, он получил положительные отзывы медиков, которые получили надбавки.
"В Херсонской области все выплаты завершилась на прошлой неделе, среди лидеров - и Днепропетровская и Львовская области. В то же время Волынь, Луганская и Ровенская области и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель", - подчеркнул Зеленский.
Как сообщалось в УНН ранее, по состоянию на 15 мая в 12 областях Украины уже на 100% выплатили надбавки за март медицинским работникам, которые борются с коронавирусной болезнью.