Надбавки медикам, які борються з COVID-19, виплатили в 12 областях України - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У 12 областях України вже на 100% виплатили надбавки за березень медичним працівникам, які борються з коронавірусною хворобою. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на нараді під головуванням Президента Зеленського, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Вже 12 областей України на 100% виплатили надбавки до зарплат за березень медикам, які борються з коронавірусом. Решта регіонів проводять фінальні розрахунки. У деяких областях починаються виплати надбавок за квітень, зокрема Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф уже отримав на це близько 19 млн грн", - додав Степанов.
У свою чергу, Зеленський зазначив, що триматиме на особистому контролі питання виплат лікарям.
Нагадаємо, як повідомляли у МОЗ раніше, майже всі області виплатили за березень потрійну заробітну плату медикам, які борються з COVID-19, і НСЗУ має пришвидшити процес укладення договорів з медичними закладами для того, щоб завершити аналогічний процес щодо підвищення зарплат у квітні.