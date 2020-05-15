Надбавки медикам, які борються з COVID-19, виплатили в 12 областях України - Степанов

"Вже 12 областей України на 100% виплатили надбавки до зарплат за березень медикам, які борються з коронавірусом. Решта регіонів проводять фінальні розрахунки. У деяких областях починаються виплати надбавок за квітень, зокрема Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф уже отримав на це близько 19 млн грн", - додав Степанов.

У свою чергу, Зеленський зазначив, що триматиме на особистому контролі питання виплат лікарям.

Нагадаємо, як повідомляли у МОЗ раніше, майже всі області виплатили за березень потрійну заробітну плату медикам, які борються з COVID-19, і НСЗУ має пришвидшити процес укладення договорів з медичними закладами для того, щоб завершити аналогічний процес щодо підвищення зарплат у квітні.