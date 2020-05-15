Надбавки медикам, которые борются с COVID-19, выплатили в 12 областях Украины - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В 12 областях Украины уже на 100% выплатили надбавки за март медицинским работникам, которые борются с коронавирусной болезнью. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на совещании под председательством Президента Зеленского, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Уже 12 областей Украины на 100% выплатили надбавки к зарплатам за март медикам, которые борются с коронавирусом. Остальные регионы проводят финальные расчеты. В некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель, в частности Черновицкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уже получил на это около 19 млн грн", - добавил Степанов.
В свою очередь, Зеленский отметил, что будет держать на личном контроле вопрос выплат врачам.
Напомним, как сообщали в Минздраве ранее, почти все области выплатили за март тройную зарплату медикам, которые борются с COVID-19 и НСЗУ должен ускорить процесс заключения договоров с медицинскими учреждениями для того, чтобы завершить аналогичный процесс по повышению зарплат в апреле.