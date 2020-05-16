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Степанов повідомив, скільки областей вже повністю виплатили надбавки медикам за березень

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Чотирнадцять регіонів уже повністю виплатили надбавки за березень медикам, які борються з коронавірусом, а решта регіонів - "застрягли в бюрократичній тяганині". Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час наради в Офісі Президента, інформує УНН із посиланням на пресслужбу ОП.

Степанов повідомив, скільки областей вже повністю виплатили надбавки медикам за березень

"Чотирнадцять регіонів уже виплатили всі надбавки до 300% за березень лікарям за безпосередню роботу з пацієнтами з коронавірусною інфекцією COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що при цьому на Миколаївщині не фіксували жодного хворого на COVID-19 у березні, а Чернівецька область, де поширення недуги було найбільшим, потребуватиме дофінансування.

"Інші регіони завершать виплату надбавок на початку наступного тижня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Президент Зеленський, він одержав позитивні відгуки від медиків, котрі отримали надбавки.

"На Херсонщині всі виплати завершили ще минулого тижня, серед лідерів – і Дніпропетровщина, і Львівщина. Водночас Волинь, Луганщина, Рівненщина та деякі інші області ще й досі застрягли в бюрократичній тяганині. А треба починати вже виплати за квітень", – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося в УНН раніше, станом на 15 травня у 12 областях України вже на 100% виплатили надбавки за березень медичним працівникам, які борються з коронавірусною хворобою.

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