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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 12394 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 26780 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 47845 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 72732 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105541 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 110289 просмотра

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Степанов пообещал восстановить Санитарно-эпидемиологическую службу

Степанов пообещал восстановить Санитарно-эпидемиологическую службу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министерство здравоохранения обязательно восстановит Санитарно-эпидемиологическую службу и это будет действенная структура. Об этом заявил в эфире телеканала "НАШ" министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"Мы восстановим ее (СЭС). У нас есть соответствующие проекты, сейчас мы над этим работаем. Обязательно мы это сделаем, мы создадим действенную структуру. Понятно, что оценив пережитки, которые были в прошлой системе, понятно, что там надо было что-то исправить и усовершенствовать. Я уверен, что мы сделаем действенную систему в том числе и по инфекционным болезням, которая точно должна быть", - сказал Степанов.

Напомним, как сообщила инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, в Украине пять лет не набирают студентов в высшие учебные заведения по специальности "эпидемиология", и в этом году их также не набрали.

Украинские Национальные Новости

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