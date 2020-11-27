Степанов пообіцяв відновити Санітарно-епідеміологічну службу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров’я обов’язково відновить Санітарно-епідеміологічну службу і це буде дієва структура. Про це заявив в ефірі телеканалу "НАШ" міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.
"Ми відновимо її (СЕС). В нас є відповідні проекти, зараз ми над цим працюємо. Обов’язково ми це зробимо, ми створимо дієву структуру. Зрозуміло, що оцінивши пережитки, які були в минулій системі, зрозуміло, що там треба було щось виправити і вдосконалити. Я впевнений, що ми зробимо дієву систему в тому числі і за інфекційними хворобами, яка точно повинна бути”, - сказав Степанов.
Нагадаємо, як повідомила інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська, в Україні п'ять років не набирають студентів до вищих навчальних закладів за спеціальністю "епідеміологія", і цього року їх також не набрали.