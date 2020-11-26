Цього року знову не набрали студентів за спеціальністю "епідеміологія" - Голубовська

“Пандемія нас у чомусь врятувала. По-перше, вона врятувала від повного руйнування вертикалі санітарно-епідеміологічної служби, саме в розрізі протиінфекційного захисту. Ми говорили, ми п’ять років не набираємо, в країні хронічних епідемій, за фахом "епідеміологія“ не набираємо студентів до вищих навчальних закладів. І в цьому році теж не набрали. І я дуже сподіваюся, що це державне замовлення має бути. Просто розумієте, вже і працювати ніде, тому що настільки все поскорочували і так далі. І ви абсолютно праві, що якби не ця пандемія, то наступним етапом було б повне знищення інфекційних стаціонарів і разом з ними — фахівців в області інфекційних хвороб”, - сказала Ольга Голубовська.

За її словами, це особлива область, як і будь-яка інша, і в кожній області має бути фахівець, який глобально розуміє проблему.

“Не тільки якусь частину: сімейні лікарі, реанімація, а в цілому, глобально, розуміють, у силу своєї спеціальності, так як ми на багатьох спалахах переживаємо”, — додала Голубовська.

Нагадаємо, Україна і ЄС обговорили навчання епідеміологів і програму дій з подолання пандемії до 2026 року.

Додамо, що Ольга Голубовська ще в серпні заявляла, що в Україні проводити епідеміологічні розслідування нікому.

Колишній ректор Національного медичного університету імені Олександра Богомольця Катерина Амосова підтвердила, що в Україні вже понад 5 років медичні виші не готують епідеміологів.

Про проблему почали активно говорити на тлі пандемії коронавірусу. Глава МОЗ Максим Степанов влітку заявляв, що Міністерство охорони здоров'я відновлює санітарно-епідеміологічну службу і вже має відповідний план.