В этом году снова не набрали студентов по специальности "эпидемиология" - Голубовская

“Пандемия нас в чем-то спасла. Во-первых, она спасла от полного разрушения вертикали санитарно-эпидемиологической службы, именно в разрезе противоинфекционной защиты. Мы говорили, мы пять лет не набираем, в стране хронических эпидемий, по специальности “эпидемиология” не набираем студентов в вузы. И в этом году тоже не набрали. И я очень надеюсь, что это государственный заказ должен быть. Просто понимаете, уже и работать негде, потому что настолько все посокращали и так далее. И вы совершенно правы, что если бы не эта пандемия, то следующим этапом было бы полное уничтожение инфекционных стационаров и вместе с ними - специалистов в области инфекционных болезней”, - сказала Ольга Голубовская.

По ее словам, это особая область, как и любая другая, и в каждой области должен быть специалист, который глобально понимает проблему.

“Не только какую-то часть: семейные врачи, реанимация, а в целом, глобально, понимают, в силу своей специальности, так как мы на многих вспышках переживаем”, - добавила Голубовская.

Напомним, Украина и ЕС обсудили обучение эпидемиологов и программу действий по преодолению пандемии до 2026 года.

Добавим, что Ольга Голубовская еще в августе заявляла, что в Украине проводить эпидемиологические расследования некому.

Бывший ректор Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Екатерина Амосова подтвердила, что в Украине уже более 5 лет медицинские вузы не готовят эпидемиологов.

О проблеме начали активно говорить на фоне пандемии коронавируса. Глава Минздрава Максим Степанов летом заявлял, что Министерство здравоохранения восстанавливает санитарно-эпидемиологическую службу и уже имеет соответствующий план.