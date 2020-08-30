Степанов: люди, которые нуждаются в госпитализации, должны сдавать ИФА-тест
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Люди, которые нуждаются в госпитализации, должны сдавать тест иммуноферментного анализа на COVID-19, а не тест методом полимеразной цепной реакции. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью “Радио Свобода”, передает УНН.
Ведущая отметила, что у людей, которые требуют госпитализации, требуют обязательное тестирование.
“И обязательно это приходится делать в частных лабораториях. Это стоит от 700 гривен минимум до 2 тысяч гривен. Например, для онкобольного это большие деньги, потому что ему довольно часто надо делать химиотерапию. Люди об этом пишут. Они очень обеспокоены. Можно ли этих людей тестировать в государственных лабораториях? — спросила ведущая министра.
“Это тоже, извините за такое слово, „чудеса“ местных наших или медицинских работников, или еще кого-то. У нас четко записано: все, кто нуждается в госпитализации, их тестируют не метод ПЦР, а методом ИФА, который стоит гораздо дешевле”, — ответил Степанов.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 119074 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 2527 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.