Степанов: люди, які потребують госпіталізації, мають здавати ІФА-тест

Ведуча зазначила, що в людей, які вимагають госпіталізації, вимагають обов’язкове тестування.

“І обов’язково це доводиться робити у приватних лабораторіях. Це коштує від 700 гривень щонайменше до 2 тисяч гривень. Наприклад, для онкохворого це великі гроші, бо йому доволі часто треба робити хіміотерапію. Люди про це пишуть. Вони дуже занепокоєні. Чи можна цих людей тестувати в державних лабораторіях?” — спитала ведуча міністра.

“Це теж, вибачте на такому слові, „чудеса“ місцевих наших або медичних працівників, або ще когось. У нас чітко записано: всі, хто потребує госпіталізації, їх тестують не методом ПЛР, а методом ІФА, який коштує набагато дешевше”, — відповів Степанов.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 119 074 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 527 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.