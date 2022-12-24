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Степан Бандера и Джо Байден: рождественскую шопку с необычными героями установили во Львовской области

Киев • УНН

 • 557592 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Во Львовской области, в заповеднике "Нагуевичи" возле литературного музея, установили Рождественскую шопку, героями которой стали Степан Бандера и Джо Байден, передает УНН со ссылкой на Львовский облсовет.

Детали

Среди традиционных библейских персонажей в шопке можно увидеть и фигуры трех гуцулов, президента США Джо Байдена и национального героя Степана Бандеры, скульптуру которого подарил для заповедника молодой скульптор и выпускник Львовской академии искусств Иван Мисакович.

«Почему здесь размещены эти две фигуры, которые будто бы и не имеют отношения к Рождеству? Для этого вернемся к истории возникновения шопок в Украине. Шопка – это рождественский вертеп, изображающий библейскую сцену рождения Иисуса Христа. Уникальность украинских шопок в том, что каждая местность вносит в них национальный, региональный элемент, который и отличает их», - объясняют организаторы.

По их словам, в Украине издавна распространилась традиция вертепной драмы. Пьесы сначала ставили в вертепном кукольном театре. Затем это превратилось в настоящий уличный театр, где роли уже исполняли не куклы, а люди. Участники вертепа заранее изучают свои реплики в религиозно-светском спектакле, переодеваются в костюмы царя Ирода, Казака, Смерти, Черта, Ангела, Пастушков и других. Обычно сюжет вертепной драмы вращается вокруг приказа царя Ирода убить младенцев в Вифлееме и его наказание. Религиозная фабула пьесы постепенно перерастает в светскую – с высмеиванием человеческих грехов, социальных недостатков. Привлекались и реальные персонажи того времени, когда проходил вертеп.

«Мы должны научиться в современной трактовке показать свою аутентику, вещам придавать эту нашу внутреннюю силу, которой отмечалась Украина, несмотря на войны, катаклизмы, которые мы неоднократно переживали и переживаем сейчас», - подчеркнул директор заповедника Богдан Лазорак.

Добавим

По григорианскому календарю христиане западного обряда празднуют Рождество 25 декабря. А предшествует ему искренний и светлый праздник – Святой вечер (Святвечер).

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