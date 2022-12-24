Степан Бандера та Джо Байден: різдвяну шопку з незвичними героями встановили на Львівщині

Деталі

Серед традиційних біблійних персонажів в ній можна побачити і фігури трьох гуцулів, Президента США Джо Байдена та національного героя Степана Бандери, скульптуру якого подарував для заповідника молодий скульптор та випускник Львівської академії мистецтв Іван Мисакович.

«Чому тут розміщені ці дві фігури, які ніби й не мають відношення до Різдва? Для цього повернемося до історії виникнення шопок в Україні. Шопка – це різдвяний вертеп, що зображає біблійну сцену народження Ісуса Христа. Унікальність українських шопок у тому, що кожна місцевість вносить у них національний, регіональний елемент, який власне їх і відрізняє», - пояснюють організатори.

За їх словами, в Україні здавна поширилися традиція вертепної драми. П’єси спершу ставили у вертепному ляльковому театрі. Потім це перетворилося на справжній вуличний театр, де ролі вже виконували не ляльки, а люди. Учасники вертепу заздалегідь вивчають свої репліки у релігійно-світський виставі, переодягаються у костюми царя Ірода, Козака, Смерті, Чорта, Ангела, Пастушків та інших. Зазвичай сюжет вертепної драми обертається довкола наказу царя Ірода вбити немовлят у Віфлеємі і його подальшого покарання. Релігійна фабула п’єси поступово переростає в світську – з висміюванням людських гріхів, соціальних недоліків. Залучалися і реальні персонажі того часу, коли відбувався вертеп.

«Ми мусимо навчитись в сучасному трактуванні показати свою автентику, речам надавати оту нашу внутрішню силу, якою відзначалась Україна, незважаючи на війни, катаклізми, які ми неодноразово переживали і переживаємо зараз», -наголосив директор заповідника Богдан Лазорак.

Додамо

За григоріанським календарем християни західного обряду святкують Різдво 25 грудня. А передує йому щире та світле свято – Святий вечір (Святвечір).