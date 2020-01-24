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STEM is FEM познакомит школьниц со сферой энергетики

Киев • УНН

 • 11823 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В феврале украинские школьницы смогут ближе познакомиться с энергетической отраслью. Благотворительный проект STEM is FEM выбрал энергетику и экологию в качестве тем третьего образовательного модуля для старшеклассниц. Об этом рассказывает инициатор проекта, инвестор и IT-бизнесмен Сергей Токарев, передает УНН.

STEM is FEM познакомит школьниц со сферой энергетики

“Украинский энергетический сектор — одна из ключевых технологических отраслей страны, и в то же время она традиционно характеризуется гендерным дисбалансом. Последние данные статистики показывают, что только 27% работников отрасли — женщины. Например, в Норвегии в энергетике работает 38% женщин, около 24% топ-менеджмента энергетической сферы — тоже женщины. В Украине женщины в энергетике работают преимущественно на низкооплачиваемых должностях. Мужчины занимают 80-90% руководящих должностей в отрасли”, — говорит Токарев.

Он приводит европейские исследования, согласно которым, в Европе гендерное равенство в профессиональной сфере увеличит доходы страны на душу населения на 20% уже к 2030. То есть, привлечение женщин в сферу энергетики положительно влияет не только на одну отрасль, но и на всю экономику.

В отчете Института экономики и прогнозирования НАН и фонда Генриха Бёлля, к барьерам, сдерживающим возможности женщин в энергетике, относится влияние гендерных ролей, культурных и социальных норм, отсутствие гендерно-чувствительных подходов к практике найма и гендерных целей развития компаний, непривлекательные условия труда и отсутствие работниц с образовательной подготовкой в STEM-ориентированных отраслях.

“Именно с последним фактором работает проект STEM is FEM. Наша задача — мотивировать девушек выбирать технические направления образования. Мы познакомим девушек с деятельностью отрасли, чтобы заинтересовать их выбрать для себя будущее образование именно в направлении экологии и энергетики”, — рассказывает Сергей Токарев.

Во время образовательного модуля девушки посетят профильные учреждения, поставят свои вопросы женщинам, которые уже работают в области, послушают образовательные лекции и выступления мотивирующих спикеров, и примут участие в финальном конкурсе. Призом финального творческого конкурса станет участие в Yale International Alliance Conference on Global Citizenship в Риме.

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