STEM is FEM залучатиме дівчат до енергетичної сфери

“Український енергетичний сектор — одна з ключових технічних галузей країни, і в той же час вона традиційно характеризується гендерним дисбалансом. За останньою статистикою лише біля 27% працівників галузі — жінки. Наприклад, у Норвегії у енергетиці працює 38% жінок, в одночас близько 24% жінок серед топ-менеджменту енергетичної сфери. В Україні жінки у енергетиці все ще представлені переважно на низькооплачуваних посадах. Чоловіки обіймають 80-90% керівних посад у галузі”, — говорить Токарєв.

Він приводить європейські дослідження, за якими у Європі гендерна рівність у професійній сфері збільшить доходи країни на душу населення на 20% вже до 2030. Тобто, більше залучення жінок до енергетики позитивно впливає на всю економіку.

У звіті Інституту економіки та прогнозування НАН та фонду Гайнріха Бьолля, до бар’єрів, що стримують можливості жінок в енергетиці, відноситься вплив ґендерних ролей, культурних і соціальних норм, відсутність ґендерно-чутливих підходів до практики найму та ґендерних цілей розвитку компаній, непривабливі умови праці та брак працівниць із освітньою підготовкою у STEM-зорієнтованих галузях.

“Саме з останнім фактором працює проєкт STEM is FEM. Наша задача — мотивуючи дівчат обирати технічні напрямки освіти. Ми познайомимо дівчат із діяльністю галузі, щоб зацікавити їх обрати для себе майбутню освіту саме у напрямку екології і енергетики”, — розповідає Токарєв.

Під час освітнього модулю дівчата завітають у профільні установи, поставлять свої питання жінкам, які вже працюють у галузі, послухають освітні лекції та виступи мотивуючих спікерів, і візьмуть участь у фінальному конкурсі. Призом фінального творчого конкурсу стане участь у Yale International Alliance Conference on Global Citizenship у Римі.