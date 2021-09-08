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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 126726 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 142311 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 119403 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 117069 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123592 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 166059 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Stella International Beauty Awards - первая красная дорожка осени

Stella International Beauty Awards - первая красная дорожка осени

Киев  •  УНН

 • 25210 просмотра

Актеры, певцы, телеведущие, общественные и политические деятели соберутся 11 сентября в концерт-холле Freedom на торжественную церемонию награждения в области красоты и здоровья Stella International Beauty Awards.

“Уже четвертый раз премия будет отмечать лучших специалистов Украины — трихологов, стоматологов, дерматокосметологов, пластических хирургов, гинекологов и др., — отмечает соорганизатор Премии Дмитрий Слоссер. — В каждой из 11 номинаций — трое сильнейших специалистов, искренне преданных своей работе, признанных и авторитетных. География лауреатов охватывает 12 городов Украины”.

Субботним вечером Freedom Hall будет сиять вечерними платьями, сдержанными смокингами, изысканными украшениями и праздничными улыбками. Победителей будут приветствовать звездные гости — Наталья Мосейчук, Валерий Жидков, Ольга Сумская, Влада Литовченко, Яна Луцкая, Олег Савкин, Ольга Богомолец, Людмила Шупенюк, Алексей Суханов, Римма Зюбина, Наталья Васько, Олег Пинчук, Слава Дюденко.

Со сцены свои волшебные голоса подарят присутствующим оперная певица Мария Максакова, солист Киевской оперы Роман Лещов и молодые таланты — певица YAGODA и финалист “Голоса страны — 11” Nikko.

Ведущие вечера — Татьяна Гончарова и Олег Панюта.

Первая красная дорожка осени точно останется одним из самых ярких событий светской жизни Украины.

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