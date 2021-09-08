Stella International Beauty Awards — перша червона доріжка осені

“Вже вчетверте премія відзначатиме найкращих фахівців України — трихологів, стоматологів, дерматокосметологів, пластичних хірургів, гінекологів та ін., — зазначає співорганізатор Премії Дмитро Слоссер. — У кожній з 11 номінацій — троє найсильніших спеціалістів, щиро відданих своїй роботі, визнаних і авторитетних. Географія лауреатів охоплює 12 міст України”.

Суботнього вечора Freedom Hall сяятиме вечірніми сукнями, стриманими смокінгами, вишуканими прикрасами й святковими посмішками. Переможців вітатимуть зіркові гості — Наталія Мосейчук, Валерій Жидков, Ольга Сумська, Влада Литовченко, Яна Луцька, Олег Савкін, Ольга Богомолець, Людмила Шупенюк, Олексій Суханов, Римма Зюбіна, Наталія Васько, Олег Пінчук, Слава Дюденко.

Зі сцени свої чарівні голоси подарують присутнім оперна співачка Марія Максакова, соліст Київської опери Роман Лещов та молоді таланти — співачка YAGODA та фіналіст “Голосу країни — 11” Nikko.

Ведучі вечора — Тетяна Гончарова та Олег Панюта.

Перша червона доріжка осені точно залишиться однією із найяскравіших подій світського життя України.