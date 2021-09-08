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17 березня, 19:38 • 88522 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 112916 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 169069 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 149937 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 150417 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160665 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178060 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150134 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159278 перегляди

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Stella International Beauty Awards — перша червона доріжка осені

Stella International Beauty Awards — перша червона доріжка осені

Київ • УНН

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Актори, співаки, телеведучі, громадські й політичні діячі зберуться 11 вересня у концерт-холлі FreeDom на урочисту церемонію нагородження в галузі краси та здоров’я Stella International Beauty Awards.

“Вже вчетверте премія відзначатиме найкращих фахівців України — трихологів, стоматологів, дерматокосметологів, пластичних хірургів, гінекологів та ін., — зазначає співорганізатор Премії Дмитро Слоссер. — У кожній з 11 номінацій — троє найсильніших спеціалістів, щиро відданих своїй роботі, визнаних і авторитетних. Географія лауреатів охоплює 12 міст України”.

Суботнього вечора Freedom Hall сяятиме вечірніми сукнями, стриманими смокінгами, вишуканими прикрасами й святковими посмішками. Переможців вітатимуть зіркові гості — Наталія Мосейчук, Валерій Жидков, Ольга Сумська, Влада Литовченко, Яна Луцька, Олег Савкін, Ольга Богомолець, Людмила Шупенюк, Олексій Суханов, Римма Зюбіна, Наталія Васько, Олег Пінчук, Слава Дюденко.

Зі сцени свої чарівні голоси подарують присутнім оперна співачка Марія Максакова, соліст Київської опери Роман Лещов та молоді таланти — співачка YAGODA та фіналіст “Голосу країни — 11” Nikko.
Ведучі вечора — Тетяна Гончарова та Олег Панюта.

Перша червона доріжка осені точно залишиться однією із найяскравіших подій світського життя України.

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