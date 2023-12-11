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Стефанишина и Сийярто обсудили права нацменьшинств и готовность Украины к интеграции в ЕС

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 21:24  •  13319 просмотра

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Ольга Стефанишина обсудила с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто шаги реформ и защиту прав меньшинств, договорившись о сотрудничестве в сфере отраслевого законодательства. Это имеет ключевое значение для дальнейшего вступления Украины в ЕС без стратегических изменений.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина провела разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. О ходе разговора и дальнейших договоренностях с венграми она сообщила в соц сети Х, передает УНН.

Накануне встречи #EUCO был важный обмен мнениями с Péter #Szijjártó. Подробно обсудили реформаторские шаги, которые Украина сделала в рамках 7 рекомендаций с особым акцентом на защите прав национальных меньшинств.

- написала Стефанишина в соц сети Х.

Детали

Во втором твите под своим сообщением о встрече с Сийярто Стефанишина также отметила, что в пятницу украинский парламент проголосовал за важные изменения в отраслевом законодательстве, наработанные в процессе широкого инклюзивного диалога.

Договорились сотрудничать с венгерской стороной для обеспечения его надлежащего выполнения. Надеюсь встретиться на днях в Киеве- написала Стефанишина.

Контекст

Для Украины чрезвычайно важно заручиться поддержкой Венгрии в вопросе евроинтеграционного курса нашего государства. Ведь в середине декабря 27 лидеров стран-членов ЕС должны решить, принимать ли рекомендацию Европейской комиссии пригласить Украину начать переговоры о членстве, как только она выполнит окончательные условия.

Politico сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать всю помощь Евросоюза Украине, а также будущее присоединение страны к блоку, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

Дополнительно

Накануне Руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, находясь с визитом в США, провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Во время которого они обсудили возможность встречи Зеленского и Орбана.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Политика
Стефанішина та Сійярто обговорили права нацменшин та готовність України до інтеграції у ЄС
Stefanishyna and Szijjarto discuss minority rights and Ukraine's readiness for EU integration
Новости по теме

Стефанишина и Сийярто обсудили права нацменьшинств и готовность Украины к интеграции в ЕС

Ольга Стефанишина обсудила с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто шаги реформ и защиту прав меньшинств, договорившись о сотрудничестве в сфере отраслевого законодательства. Это имеет ключевое значение для дальнейшего вступления Украины в ЕС без стратегических изменений.

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