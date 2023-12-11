Стефанишина и Сийярто обсудили права нацменьшинств и готовность Украины к интеграции в ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина провела разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. О ходе разговора и дальнейших договоренностях с венграми она сообщила в соц сети Х, передает УНН.

Накануне встречи #EUCO был важный обмен мнениями с Péter #Szijjártó. Подробно обсудили реформаторские шаги, которые Украина сделала в рамках 7 рекомендаций с особым акцентом на защите прав национальных меньшинств. - написала Стефанишина в соц сети Х.

Детали

Во втором твите под своим сообщением о встрече с Сийярто Стефанишина также отметила, что в пятницу украинский парламент проголосовал за важные изменения в отраслевом законодательстве, наработанные в процессе широкого инклюзивного диалога.

Договорились сотрудничать с венгерской стороной для обеспечения его надлежащего выполнения. Надеюсь встретиться на днях в Киеве- написала Стефанишина.

Контекст

Для Украины чрезвычайно важно заручиться поддержкой Венгрии в вопросе евроинтеграционного курса нашего государства. Ведь в середине декабря 27 лидеров стран-членов ЕС должны решить, принимать ли рекомендацию Европейской комиссии пригласить Украину начать переговоры о членстве, как только она выполнит окончательные условия.

Politico сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать всю помощь Евросоюза Украине, а также будущее присоединение страны к блоку, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

Дополнительно

Накануне Руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, находясь с визитом в США, провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Во время которого они обсудили возможность встречи Зеленского и Орбана.