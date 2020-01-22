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Стефанчук о работе Рады: у нас нет понимания, что такое законы

Киев • УНН

 • 23029 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В Верховной Раде Украины работают над законопроектом о нормативно-правовых актах, ведь сейчас у нардепов нет понимания, что такое законы. Об этом заявил сегодня под стенами Рады первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

Стефанчук о работе Рады: у нас нет понимания, что такое законы

"Мы сейчас усиленно работаем над проектом закона о нормативно-правовых актах, потому что, опять же, за 28 лет независимости в стране нет закона о законах. Мы не можем писать правильно законы, потому что нет учредительного акта", - сказал Стефанчук.

По его словам, ВР совместно с Министерством юстиции Украины планирует в ближайшее время завершить работы над этим законопроектом.

"Это законодательная азбука, это то, с чего должно начинаться все. У нас нет понимания, что такое закон, что такое нормативно-правовой акт, какая иерархия нормативно-правовых актов, что чему подчиняется. Поэтому мы начинаем с этого. Мы начинаем подводить эти все грешки, которые не были воплощены", - сказал Стефанчук.

Напомним, первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что в Верховной Раде Украины хотят внести изменения в Регламент ВР и обязать Кабмин отчитываться о реализации принятых законопроектов.

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