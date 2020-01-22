Стефанчук про роботу Ради: в нас немає розуміння, що таке закони
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Верховній Раді України працюють над законопроектом про нормативно-правові акти, адже наразі в нардепів немає розуміння, що таке закони. Про це заявив сьогодні під стінами Ради перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.
"Ми зараз посилено працюємо над проектом закону про нормативно-правові акти, тому що, знову ж таки, за 28 років незалежності в державі немає закону про закони. Ми не можемо писати правильно закони, бо немає установчого акту", - сказав Стефанчук.
За його словами, ВР спільно з Міністерством юстиції України планує найближчим часом завершити роботи над цим законопроектом.
"Це законодавча абетка, це те, з чого повинно починатися все. В нас немає розуміння, що таке закон, що таке нормативно-правовий акт, яка ієрархія нормативно-правових актів, що чому підпорядковується. Тому ми починаємо з цього. Ми починаємо підводити оці всі грішки, які не були втілені", - сказав Стефанчук.
Нагадаємо, перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що у Верховній Раді України хочуть внести зміни до Регламенту ВР і зобов’язати Кабмін звітувати про реалізацію прийнятих законопроектів.