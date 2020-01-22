Стефанчук про роботу Ради: в нас немає розуміння, що таке закони

"Ми зараз посилено працюємо над проектом закону про нормативно-правові акти, тому що, знову ж таки, за 28 років незалежності в державі немає закону про закони. Ми не можемо писати правильно закони, бо немає установчого акту", - сказав Стефанчук.

За його словами, ВР спільно з Міністерством юстиції України планує найближчим часом завершити роботи над цим законопроектом.

"Це законодавча абетка, це те, з чого повинно починатися все. В нас немає розуміння, що таке закон, що таке нормативно-правовий акт, яка ієрархія нормативно-правових актів, що чому підпорядковується. Тому ми починаємо з цього. Ми починаємо підводити оці всі грішки, які не були втілені", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що у Верховній Раді України хочуть внести зміни до Регламенту ВР і зобов’язати Кабмін звітувати про реалізацію прийнятих законопроектів.