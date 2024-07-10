Стефанчук призвал Пелоси поспособствовать разрешению Украине бить западным оружием на всей территории рф
Киев • УНН
Во время своего визита в США спикер украинского парламента Стефанчук встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Пелоси и обсудил вопрос предоставления Украине разрешения на нанесение ударов по российским военным объектам на территории России с использованием оружия союзников в ответ на российскую агрессию.
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время рабочего визита в США встретился с Почетным спикером Палаты Представителей США Нэнси Пелоси. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление спикера ВР в Facebook.
Детали
Во время встречи Стефанчук отметил, что принятие пакета помощи от США имело чрезвычайно важное историческое значение для нашей страны и для защиты Украины от российской агрессии, для защиты наших людей.
Главный вопрос, который обсудили - ситуация с безопасностью в Украине. (...) Призвал способствовать предоставлению разрешения Украине наносить удары по российским военным объектам на территории рф оружием союзников
По его словам, после последней российской атаки и обстрела детской больницы в столице путин продемонстрировал миру, что для него не существует красных линий.
Дополнение
Кроме того, спикер Верховной Рады поблагодарил Нэнси Пелоси за личное лидерство в вопросе поддержки Украины и США за беспрецедентную помощь Украине с первых дней полномасштабного вторжения.
В Конгрессе США ожидают, что на саммите НАТО Украина получит разрешение бить по всей территории рф9 июля 2024, 17:34 • 54214 просмотров