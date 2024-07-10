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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стефанчук призвал Пелоси поспособствовать разрешению Украине бить западным оружием на всей территории рф

Стефанчук призвал Пелоси поспособствовать разрешению Украине бить западным оружием на всей территории рф

Киев  •  УНН

10 июля 2024, 17:08  •  9434 просмотра

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Во время своего визита в США спикер украинского парламента Стефанчук встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Пелоси и обсудил вопрос предоставления Украине разрешения на нанесение ударов по российским военным объектам на территории России с использованием оружия союзников в ответ на российскую агрессию.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время рабочего визита в США встретился с Почетным спикером Палаты Представителей США Нэнси Пелоси. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление спикера ВР в Facebook.

Детали

Во время встречи Стефанчук отметил, что принятие пакета помощи от США имело чрезвычайно важное историческое значение для нашей страны и для защиты Украины от российской агрессии, для защиты наших людей.

Главный вопрос, который обсудили - ситуация с безопасностью в Украине. (...) Призвал способствовать предоставлению разрешения Украине наносить удары по российским военным объектам на территории рф оружием союзников

- заявил Руслан Стефанчук. 

По его словам, после последней российской атаки и обстрела детской больницы в столице путин продемонстрировал миру, что для него не существует красных линий.

Дополнение

Кроме того, спикер Верховной Рады поблагодарил Нэнси Пелоси за личное лидерство в вопросе поддержки Украины и США за беспрецедентную помощь Украине с первых дней полномасштабного вторжения.

В Конгрессе США ожидают, что на саммите НАТО Украина получит разрешение бить по всей территории рф9 июля 2024, 17:34 • 54214 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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