Отношение к вакцинации от COVID-19 улучшилось - опрос

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"На вопрос "Готовы ли Вы лично сделать прививку в ближайшие несколько месяцев?", 43% ответили, что готовы, 53% - не готовы. По сравнению с мартом, отношение к вакцинации улучшилось: количество готовых вакцинироваться увеличилась на 10 процентных пунктов (с 33% до 43%), а не готовых - уменьшилась на 9 процентных пунктов (с 62% до 52%)", - говорится в результатах исследования.

Детали

Сообщается, что большинство опрошенных не готовы вакцинироваться из-за того, что вакцины еще недостаточно проверены (40%); второй по популярности ответ - недоверие к вакцинам, что сейчас есть в Украине (33%). "Последствия вакцины могут быть хуже, чем от ковида" - так считают 20% опрошенных; 17% не доверяют какой-либо вакцинации.

По результатам исследования, более половины населения всех регионов Украины не готовы вакцинироваться. Как указано, больше всего таких в Южном и Восточном регионах (54% и 55%, разница не является значимой), несколько меньше - в Центре и на Западе (51% и 50%, разница не является значимой).

"Во всех регионах Украины четверть и более населения готовы к вакцинации, больше всего таких в Западном регионе (47%), несколько меньше в Центре (44%). Среди жителей Юга и Востока Украины готовы вакцинироваться 39%", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что больше всего тех, кто готов вакцинироваться - среди людей в возрасте 30-39 лет (63%), меньше всего - среди пожилых людей, 60+ лет (41%).

Больше всего тех, кто готов вакцинироваться - среди пожилых людей, 60+ лет (53%), меньше всего - среди людей в возрасте 30-39 лет (31%).

Кроме того, на вопрос "Как Вы оцениваете риск инфицирования COVID-19 в Вашей семье в течение следующих 6 месяцев?", 37% ответили, что риск низкий (в марте так считали 31%), 35% - средний (в марте - 39%), 15% - что риск высокий (было 16%, разница не является значимой).

Справка

Опрос проведен в течение 13-15 апреля 2021 года Киевским международным институтом социологии (КМИС). Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2001 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. В Украине регионы начали получать вакцину от Sinovac 13 апреля, а 14 апреля начались прививки.

Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз. Прививки ею начали делать 18 апреля.

Также в рамках COVAX 23 апреля Украина получила еще 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи.

В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

Сейчас в Украине 755 103 человека привито от коронавируса от начала прививочной кампании.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения планирует до конца года вакцинировать 70% взрослого населения.