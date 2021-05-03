Ставлення до вакцинації від COVID-19 покращилося - опитування

Цитата:

“На запитання "Чи готові Ви особисто зробити щеплення у найближчі декілька місяців?“, 43% відповіли, що готові, 53% — що не готові. Порівняно з березнем, ставлення до вакцинації покращилося: кількість готових вакцинуватися збільшилася на 10 процентних пунктів (з 33% до 43%), а не готових — зменшилася на 9 процентних пунктів (з 62% до 52%)”, — йдеться в результатах дослідження.

Деталі

Повідомляється, що більшість опитаних не готові вакцинуватися через те, що вакцини ще недостатньо перевірені (40%); друга за популярністю відповідь — недовіра вакцинам, що зараз є в Україні (33%). “Наслідки від вакцини можуть бути гіршими, ніж від ковіду” — так вважають 20% опитаних; 17% не довіряють будь-якій вакцинації.

За результатами дослідження, більше половини населення усіх регіонів України не готові вакцинуватися. Як вказано, найбільше таких у Південному та Східному регіонах (54% та 55%, різниця не є значущою), дещо менше — у Центрі та на Заході (51% та 50%, різниця не є значущою).

"В усіх регіонах України чверть та більше населення готові до вакцинації, найбільше таких у Західному регіоні (47%), дещо менше у Центрі (44%). Серед мешканців Півдня та Сходу України готові вакцинуватися 39%”, — зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що найбільше тих, хто не готовий вакцинуватися — серед людей віком 30-39 років (63%), найменше — серед літніх людей, 60+ років (41%).

Найбільше тих, хто готовий вакцинуватися — серед літніх людей, 60+ років (53%), найменше — серед людей віком 30-39 років (31%).

Окрім того, на питання “Як Ви оцінюєте ризик інфікування COVID-19 у Вашій сім’ї протягом наступних 6 місяців?”, 37% відповіли, що ризик низький (у березні так вважали 31%), 35% — середній (у березні — 39%), 15% — що ризик високий (було 16%, різниця не є значущою).

Довідково

Опитування проведене впродовж 13-15 квітня 2021 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2001 респондента, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України — АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В Україні регіони почали отримувати вакцину від Sinovac 13 квітня, а 14 квітня розпочалися щеплення.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз. Щеплення нею почали робити 18 квітня.

Також в межах COVAX 23 квітня Україна отримала ще 367 тис. доз вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

Наразі в Україні 755 103 людини щеплено від коронавірусу від початку вакцинальної кампанії.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я планує до кінця року вакцинувати 70% дорослого населення.