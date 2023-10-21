Ставка россиян на блэкауты прошлой зимой проиграла, этой зимой будет так же - Галущенко

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Также глава Минэнергетики отметил, что пока невозможно спрогнозировать состояние энергетики после первых российских ударов.

"Никто сейчас не предскажет, потому что никто не знает, что ожидать от террористов... Они стремились прошлой зимой к блэкаутам, и они проиграли. Я абсолютно уверен, что и этой зимой они проиграют", - сказал Галущенко.

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Помощь международных партнеров имела большое значение во время сложного предыдущего отопительного сезона в Украине и может стать такой же весомой во время грядущей зимы.