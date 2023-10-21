Ставка росіян на блекаути минулої зими програла, цієї зими буде так само - Галущенко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Наразі важко передбачити, чого можна очікувати від росіян протягом цієї зими, але їм навряд чи вдасться влаштувати численні блекаути. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю каналу "Ми - Україна", пише УНН.
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Також голова Міненергетики зазначив, що наразі неможливо спрогнозувати стан енергетики після перших російських ударів.
"Ніхто зараз не передбачить, бо ніхто не знає, що очікувати від терористів... Вони прагнули минулої зими до блекаутів, і вони програли. Я абсолютно впевнений, що і цієї зими вони програють", - сказав Галущенко.
Доповнення
Допомога міжнародних партнерів мала велике значення під час складного попереднього опалювального сезону в України та може стати такою ж вагомою під час прийдешньої зими.