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Підтримка партнерів допоможе Україні пройти прийдешню зиму - Галущенко

Київ • УНН

 • 178944 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Допомога міжнародних партнерів мала велике значення під час складного попереднього опалювального сезону в України та може стати такою ж вагомою під час прийдешньої зими. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з послами країн G7+, повідомляє УНН з посиланням на заяву Міністерства енергетики.

Підтримка партнерів допоможе Україні пройти прийдешню зиму - Галущенко

Деталі 

Очільник Міненерго подякував партнерам за допомогу, яка продовжує надходити українському енергетичному сектору і підкреслив її особливе значення напередодні зими.

«На нас чекає чергове випробування, але ми винесли багато уроків з минулого року і знаємо, як утримувати систему. Ми продовжуємо безпрецедентну ремонтну кампанію на об’єктах, які зазнали російських атак, децентралізуємо генерацію та додаємо до системи нові потужності. Важливе значення для балансування системи у разі масованих атак може мати також збільшення обсягів імпорту електроенергії з європейських країн», - зазначив він.

Герман Галущенко розповів про поточну ситуацію в енергосекторі, пошкодження, стан та обсяги відновлення, масштаби допомоги та плани з децентралізації та нарощування потужностей генерації. Окрему увагу він приділив питанням комунікації з міжнародними партнерами та механізмам, через які можна отримати актуальну інформацію про потреби українського енергосектору.

Надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі під час зустрічі закликав міжнародних партнерів до ще більшої координації взаємодії і злагодженої допомоги українському енергосектору. Він нагадав, що японська сторона нещодавно передала українським енергетикам два потужні трансформатори, і зазначив, що найближчим часом очікується надходження ще декількох трансформаторів і газових турбін.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова звернулась до учасників зустрічі, запевнивши, що Європейський Союз буде продовжувати підтримку української енергетики. Вона нагадала про створення кількох логістичних центрів, які допомагають доставляти в Україну енергетичне обладнання від партнерів. Також посол ЄС зазначила, що Єврокомісія зробить до Фонду енергетичної підтримки України черговий внесок у розмірі 50 млн євро, що дозволить закупити необхідне устаткування і посилити стійкість української енергосистеми. 

«Підтримка ваших країн дає нам силу і відчуття солідарності, впевненість у нашій перемозі у наступній битві з ворогом. Минулого року завдяки цій підтримці та зусиллям наших військових та енергетиків виграли битву. Впевнений: переможемо і цього разу», - резюмував Герман Галущенко.

Доповнення 

У зустрічі взяли участь повноважні посли в Україні: Японії - Мацуда Кунінорі, Німеччини - Мартін Єґер, Франції - Гаель Весьєр, Канади - Наталка Цмоць, Іспанії - Рікардо Лопес-Аранда Хагу, Швеції – Мартін Оберг; посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, а також тимчасово повірені у справах Великої Британії - Ніколас Гаррокс, Італії - Франческо Пеше, США - Роберт Нідем, Данії - Ніколай Свеннсон, Австрії - Зігрід Герцбкрг, в.о. повіреного у справах Швейцарії Петер Хафнер, директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковський та представники USAID.

Нагадаємо

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що енергосистема України знаходиться під комплексним захистом і станом на сьогодні магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему. Проте за його словами, що без імпорту електроенергії цей опалювальний сезон буде "складно пройти".

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