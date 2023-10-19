Поддержка партнеров поможет Украине пройти грядущую зиму - Галущенко

Детали

Глава Минэнерго поблагодарил партнеров за помощь, которая продолжает поступать украинскому энергетическому сектору и подчеркнул ее особое значение в преддверии зимы.

«Нас ждет очередное испытание, но мы вынесли много уроков из прошлого года и знаем, как удерживать систему. Мы продолжаем беспрецедентную ремонтную кампанию на объектах, подвергшихся российским атакам, децентрализуем генерацию и добавляем в систему новые мощности. Важное значение для балансировки системы в случае массированных атак может иметь также увеличение объемов импорта электроэнергии из европейских стран», - отметил он.

Герман Галущенко рассказал о текущей ситуации в энергосекторе, повреждениях, состоянии и объемах восстановления, масштабах помощи и планах по децентрализации и наращиванию мощностей генерации. Отдельное внимание он уделил вопросам коммуникации с международными партнерами и механизмам, через которые можно получить актуальную информацию о потребностях украинского энергосектора.



Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Мацуда Кунинори во время встречи призвал международных партнеров к еще большей координации взаимодействия и слаженной помощи украинскому энергосектору. Он напомнил, что японская сторона недавно передала украинским энергетикам два мощных трансформатора, и отметил, что в ближайшее время ожидается поступление еще нескольких трансформаторов и газовых турбин.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова обратилась к участникам встречи, заверив, что Европейский Союз будет продолжать поддержку украинской энергетики. Она напомнила о создании нескольких логистических центров, которые помогают доставлять в Украину энергетическое оборудование от партнеров. Также посол ЕС отметила, что Еврокомиссия сделает в Фонд энергетической поддержки Украины очередной взнос в размере 50 млн евро, что позволит закупить необходимое оборудование и усилить устойчивость украинской энергосистемы.

«Поддержка ваших стран дает нам силу и чувство солидарности, уверенность в нашей победе в следующей битве с врагом. В прошлом году благодаря этой поддержке и усилиям наших военных и энергетиков выиграли битву. Уверен: победим и на этот раз», - резюмировал Герман Галущенко.

Дополнение

Во встрече приняли участие полномочные послы в Украине: Японии - Мацуда Кунинори, Германии - Мартин Егер, Франции - Гаэль Весьер, Канады - Наталка Цмоць, Испании - Рикардо Лопес-Аранда Хагу, Швеции – Мартин Оберг; посол ЕС в Украине Катарина Матернова, а также временно поверенные в делах Великобритании - Николас Гаррокс, Италии - Франческо Пеше, США - Роберт Нидем, Дании - Николай Свеннсон, Австрии - Зигрид Герцбкрг, и. о. поверенного в делах Швейцарии Петер Хафнер, директор Секретариата Энергетического сообщества Артур Лорковский и представители USAID.

Напомним

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что энергосистема Украины находится под комплексной защитой и по состоянию на сегодня магистральная сеть готова передавать зимние объемы нагрузки на украинскую энергосистему. Однако по его словам, что без импорта электроэнергии этот отопительный сезон будет "сложно пройти".