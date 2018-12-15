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Стал известным заключительный четвертьфиналист Кубка Украины по баскетболу

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Завершились матчи 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу среди мужчин, по итогам которым определились четыре четвертьфинальные пары турнира, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Стал известным заключительный четвертьфиналист Кубка Украины по баскетболу

В заключительном ответном матче стадии “Одесса” из Суперлиги принимала представителя Высшей лиги “Прометей”. “Одесса”, которая имела 5 очков преимущества перед вторым раундом противостояния с представителем Высшей лиги, уверенно провела первую половину. Команда Олега Юшкина держала соперника на расстоянии 10 и более очков, контролируя ход матча.

Но после большого перерыва команде из Каменского удалось вернуться в игру. Первый звоночек для хозяев прозвучал в конце третьей четверти, когда “Прометей” не только сыграл отставание, а и вышел на 7 очков вперед. Однако хозяева нашли в себе силы, чтобы вернуться и спасти этот матч и противостояния в целом. Поражение 83:85 и по сумме двух игр одесситы имеют +3.

Отметим, что за выход в Финал четырех национального Кубка будут бороться только представители Суперлиги Пари-Матч:

“Одесса” — “Николаев”;

“Политехник” — “Химик”;

“Запорожье” — “Днепр”;

“Черкасские Мавпы” — “Киев-Баскет”.

Добавим также, первые матчи четвертьфинала состоятся 26 декабря, а ответные в начале 2019 года.

Украинские Национальные Новости

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