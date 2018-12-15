Стал известным заключительный четвертьфиналист Кубка Украины по баскетболу

В заключительном ответном матче стадии “Одесса” из Суперлиги принимала представителя Высшей лиги “Прометей”. “Одесса”, которая имела 5 очков преимущества перед вторым раундом противостояния с представителем Высшей лиги, уверенно провела первую половину. Команда Олега Юшкина держала соперника на расстоянии 10 и более очков, контролируя ход матча.

Но после большого перерыва команде из Каменского удалось вернуться в игру. Первый звоночек для хозяев прозвучал в конце третьей четверти, когда “Прометей” не только сыграл отставание, а и вышел на 7 очков вперед. Однако хозяева нашли в себе силы, чтобы вернуться и спасти этот матч и противостояния в целом. Поражение 83:85 и по сумме двух игр одесситы имеют +3.

Отметим, что за выход в Финал четырех национального Кубка будут бороться только представители Суперлиги Пари-Матч:

“Одесса” — “Николаев”;

“Политехник” — “Химик”;

“Запорожье” — “Днепр”;

“Черкасские Мавпы” — “Киев-Баскет”.

Добавим также, первые матчи четвертьфинала состоятся 26 декабря, а ответные в начале 2019 года.