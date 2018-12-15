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Став відомим заключний чвертьфіналіст Кубку України з баскетболу

Київ • УНН

 • 7584 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Завершилися матчі 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу серед чоловіків, за підсумками яких визначились чотири чвертьфінальні пари турніру, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Став відомим заключний чвертьфіналіст Кубку України з баскетболу

У завершальному матчі-відповіді стадії “Одеса” з Суперліги приймала представника Вищої ліги “Прометей”. “Одеса”, яка мала 5 очок переваги перед другим раундом протистояння з представником Вищої ліги, впевнено провела першу половину. Команда Олега Юшкіна тримала суперника на відстані 10 і більше очок, контролюючи хід матчу.

Але після великої перерви команді з Кам’янського вдалося повернутися до гри. Перший дзвіночок для господарів пролунав наприкінці третьої чверті, коли “Прометей” не тільки відіграв відставання, а й вийшов на 7 очок вперед. Проте господарі знайшли в собі сили, щоб повернутися і врятувати цей матч і протистояння в цілому. Поразка 83:85 і за сумою двох ігор одесити мають +3.

Відзначимо, що за вихід у Фінал чотирьох національного Кубку боротимуться лише представники Суперліги Парі-Матч:

“Одеса” — “Миколаїв”;

“Політехнік” — “Хімік”;

“Запоріжжя” — “Дніпро”;

“Черкаські Мавпи” — “Київ-Баскет”.

Додамо також, перші матчі чвертьфіналу відбудуться 26 грудня, а матчі-відповіді на початку 2019 року.

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