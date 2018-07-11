Статус чернобыльца будут определять региональные комиссии

"11 июля принято постановление КМУ "Некоторые вопросы выдачи удостоверений лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, и другим категориям граждан", - говорится в сообщении.

В частности, документ предусматривает создание региональных комиссий по определению статуса пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, что обеспечит единый подход к рассмотрению документов и принятия обоснованных решений для определения и подтверждения соответствующего статуса.

Отмечается, что постановление обеспечит усовершенствование порядка выдачи удостоверений лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, других ядерных аварий и испытаний, учений с применением ядерного оружия, при составлении ядерных зарядов и проведения на них регламентных работ.

Кроме того, утверждены новые образцы бланков удостоверений для пострадавших граждан, отнесенных к категории 1, в которых предусмотрено разграничение по категориям "Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС" и "Потерпевший от Чернобыльской катастрофы", а также новые образцы бланков удостоверений для лиц, которые участвовали в ликвидации других ядерных аварий, в ядерных испытаниях и учениях с применением ядерного оружия, в составлении ядерных зарядов и проведении на них регламентных работ (категория 1, 2 или 3) и пострадавшим от радиационного облучения.

Напомним, в этом году в Государственном бюджете Украины предусмотрено около 2 миллиардов гривен на социальную защиту граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.