Цього року на соцпрограми для чорнобильців передбачено близько 2 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Цього року у Державному бюджеті України передбачено близько 2 мільярдів гривень на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН з посиланням на "Урядовий портал".
“На різноманітні виплати і соціальні програми чорнобильцям у цьому році передбачено близько 2 млрд грн. Це без урахування видатків Пенсійного фонду України”, — сказав віце-прем’єр в ефірі одного з телеканалів.
За його словами, у цих програмах перебуває більше 1 млн 900 тисяч людей.
“Це безпосередньо учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, люди, які до них прирівняні, і ті, хто залишаються проживати на забруднених територіях”, — зазначив П.Розенко.
Як повідомляв УНН, в уряді запевнили, що скорочення пільг чорнобильцям не буде.