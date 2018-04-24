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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 20266 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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В уряді запевнили, що скорочення пільг чорнобильцям не буде

Київ • УНН

 • 13327 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Жодного скорочення пільг чи соціального захисту чорнобильців не буде. Про це віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко повідомив журналістам у вівторок, передає УНН.

В уряді запевнили, що скорочення пільг чорнобильцям не буде

“Ми не передбачаємо на сьогоднішній день жодних скорочень чи пільг, чи соціального захисту чорнобильців. Це чітко і однозначно, це моя принципова позиція. Навпаки ми маємо зробити все, щоб посилити соціальний захист чорнобильців”, — заявив Розенко.

Як повідомляв УНН, учням шкіл на території радіокативного забруднення планують виплачувати гроші на харчування.

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