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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В правительстве заверили, что сокращения льгот чернобыльцам не будет

Киев • УНН

 • 13327 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Никакого сокращения льгот или социальной защиты чернобыльцев не будет. Об этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил журналистам во вторник, передает УНН.

В правительстве заверили, что сокращения льгот чернобыльцам не будет

"Мы не предусматриваем на сегодняшний день никаких сокращений или льгот, или социальной защиты чернобыльцев. Это четко и однозначно, это моя принципиальная позиция. Наоборот, мы должны сделать все, чтобы усилить социальную защиту чернобыльцев", - заявил Розенко.

Как сообщал УНН, ученикам школ на территории радиокативного загрязнения планируют выплачивать деньги на питание.

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