В правительстве заверили, что сокращения льгот чернобыльцам не будет

"Мы не предусматриваем на сегодняшний день никаких сокращений или льгот, или социальной защиты чернобыльцев. Это четко и однозначно, это моя принципиальная позиция. Наоборот, мы должны сделать все, чтобы усилить социальную защиту чернобыльцев", - заявил Розенко.

Как сообщал УНН, ученикам школ на территории радиокативного загрязнения планируют выплачивать деньги на питание.