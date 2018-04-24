В правительстве заверили, что сокращения льгот чернобыльцам не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Никакого сокращения льгот или социальной защиты чернобыльцев не будет. Об этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил журналистам во вторник, передает УНН.
"Мы не предусматриваем на сегодняшний день никаких сокращений или льгот, или социальной защиты чернобыльцев. Это четко и однозначно, это моя принципиальная позиция. Наоборот, мы должны сделать все, чтобы усилить социальную защиту чернобыльцев", - заявил Розенко.
Как сообщал УНН, ученикам школ на территории радиокативного загрязнения планируют выплачивать деньги на питание.