Учням шкіл на території радіокативного забруднення планують виплачувати гроші на харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Учням і студентам ПТУ, розташованим на території радіоактивного забруднення планують виплачувати компенсацію на харчування за рахунок коштів державного бюджету. За відповідний законопроект у першому читанні проголосували 252 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Згідно до законопроекту, учням загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних закладів освіти, студентам коледжів та технікумів (училищ), розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачується грошова компенсація вартості продуктів харчування за медичними нормами, встановлюваними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Таким чином, пропонується замінити безплатне харчування щомісячною грошовою допомогою, яка виплачується у період навчання до досягнення повноліття.
Як повідомляв УНН, цього тижня Рада планує зайнятись питаннями чорнобильців та економічної політики.