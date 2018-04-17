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Ученикам школ на территории радиокативного загрязнения планируют выплачивать деньги на питание

Ученикам школ на территории радиокативного загрязнения планируют выплачивать деньги на питание

Киев  •  УНН

 • 9023 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Ученикам и студентам ПТУ, расположенным на территории радиоактивного загрязнения планируют выплачивать компенсацию на питание за счет средств государственного бюджета. За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 252 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Согласно законопроекту, ученикам общеобразовательных учебных заведений, профессионально-технических учебных заведений, студентам колледжей и техникумов (училищ), расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, а также детям с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы, выплачивается денежная компенсация стоимости продуктов питания по медицинским нормам, устанавливаемым центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения в порядке, определяемом Кабинетом Министров Украины.

Таким образом, предлагается заменить бесплатное питание ежемесячной денежной помощью, которая выплачивается в период обучения до достижения совершеннолетия.

Как сообщал УНН, на этой неделе Рада планирует заняться вопросами чернобыльцев и экономической политики.

Украинские Национальные Новости

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